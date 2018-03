Aufführung von Johannes-Löh-Gesamtschülern kommenden Donnerstag in der Aula.

Burscheid. Am Donnerstag, 22. März, um 14.30 Uhr werden in der Aula der Gesamtschule Märchen aus 1001 Nacht von den Schülern der „Darstellen und Gestalten-Kurse“ der Johannes-Löh-Schule neu interpretiert. Sie sind es auch, die für Geräusche, das Bühnenbild, Pantomime und Kostüme sorgen. In der Geschichte finden sich Figuren wie Ali Baba, Aladdin, Sindbad und Zwerg Nase wieder.

Das Stück wird in der Kooperationsreihe „Bergische Erzählkonzerte für Kinder“ aufgeführt, organisiert Zusammenarbeit von Kulturbüro, Kulturverein und der Johannes-Löh-Gesamtschule. Durch die Unterstützung der Burscheid-Stiftung der Kreissparkasse Köln ist der Eintritt zu den Bergischen Erzählkonzerten für alle Besucher frei.

Handlung: Geraldine ist ein Mädchen aus Burscheid, das gelangweilt bei schlechtem Wetter auf den Dachboden steigt und dort ein altes Märchenbuch findet: „Tausendundeine Nacht“. Sie beginnt darin zu lesen und sieht sich schon als Prinzessin, mit traumhaften Kleidern und in großen Palästen. Darüber schläft sie ein. Währenddessen zieht im Bergischen Land ein Gewitter herauf. Im Traum erscheinen ihr die Gestalten aus dem fernen Orient begleitet von Donner und Blitz. So manche Figur verwandelt ihr Gesicht. Als Geraldine aus ihrem Traum erwacht, ist sie froh, dass sie in Burscheid auf dem Dachboden ist und alles nur ein Traum war . . .

Unter der Gesamtleitung von Kunstlehrerin Christa Engstenberg-Mannes wird das Stück mit Hilfe des Bläserprojekts der Johannes-Löh-Gesamtschule unter der musikalischen Leitung von Martin Erdmann, den „Darstellen und Gestalten-Kursen“ von Inka Schumacher sowie der Erzählerin Dorothee Rüßmann zum Leben erweckt.

Die großen und kleinen Besucher des Erzählkonzerts sind eingeladen, sich die Geschichte anzuhören, mitzuspielen und Melodien mitzusingen. Zudem gibt es die Möglichkeit, Bilder auszumalen. Red