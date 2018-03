Im Osterferienkurs im Kulturbadehaus können die jungen Teilnehmer ihre eigenen Druckvorlagen basteln.

Burscheid. Seit Mittwoch wird im Kulturbadehaus in Burscheid gezeichnet, geschnitten und gedruckt. Sieben Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis zwölf Jahren nehmen an dem zweitägigen Osterferienkurs „Linol-Schnitt“ unter der künstlerischen Leitung von Bildhauer Hans-Peter Knoop teil. Bereits in den letzten Herbstferien fand ein Kreativworkshop im Badehaus, damals zum Thema Drechseln, statt, um den Kindern handwerkliches Arbeiten näher zu bringen. Dieses Ziel wird mit dem diesjährigen Ferienprogramm weiter verfolgt.

Besonders das Ausschaben der Platten macht den Kindern Spaß

Zunächst erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Einweisung in die Arbeit mit den Linoleumplatten. Dafür zeichnen sie erste Entwürfe zum Ausprobieren, die dann später auf die Linoleumplatten übertragen werden. Dabei hat Hans-Peter Knoop den jungen Teilnehmern einige Anregungen mit auf den Weg gegeben, der Kreativität der Kinder sind aber keine Grenzen gesetzt. Einige zeichnen Tiere, während andere abstrakte Formen und Symbole aufs Papier bringen. Der zwölfjährige Paul schreibt den Namen eines Fußballspielers auf, den er später auch mit dem Linol-Schnitt drucken will.

Nachdem die Kinder und Jugendlichen ihr ausgewähltes Motiv nochmals auf Transparentpapier malen und auf die Linoleumplatte übertragen, werden die Umrisse mit einem Linolschnittmesser ausgeschabt. An dieser Arbeit scheinen die Kinder den meisten Spaß zu haben. Aufgrund der scharfen Schaber kann dies jedoch auch gefährlich werden. Hans-Peter Knoop gibt daher genaue Anweisungen, wie die Platte und der Schaber gehalten werden sollen, damit es nicht zu Verletzungen kommt. „Heute sollen sich die Kinder erstmal ausprobieren und erste einfache Motive drucken. Morgen machen wir dann mit den detaillierteren Linol-Schnitten weiter“, sagt Hans-Peter Knoop. Es ist das erste Mal, dass er diese Art von Ferienkurs anbietet. Bei den Kindern scheint der Kurs jedenfalls gut anzukommen.

Die fertigen Bilder werden zu Ostern verschenkt

Lara (8) ist die jüngste der Gruppe, und arbeitet schon fleißig mit dem Linolschnittmesser. Obwohl sie das zum ersten Mal macht, gelingt es ihr schon gut. „Ich hab mir das anders vorgestellt, aber es macht mir Spaß“, sagt sie und schneidet weiter ihre Herzform auf der Platte aus. Danach fährt sie mit einer kleinen Druckwalze durch schwarze Farbe, und streicht diese dann über ihre bearbeitete Linoleum-Platte.

Ihre Bilder sollen ein Geschenk werden: „Ich mache für jeden in meiner Familie ein Bild, vielleicht auch noch ein Bild von einem Knochen für meinen Hund. Die Bilder verstecke ich dann an Ostern“.