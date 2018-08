Zwei Teams der Panther haben am Wochenende an einem Turnier im Beachhandball teilgenommen.

Burscheid. Am vergangenen Wochenende absolvierten die Oberligahandballerinnen und die Landesligahandballer der Bergischen Panther einen ganz besonderen Teil ihrer diesjährigen Saisonvorbereitung. Am Strand von Cuxhaven nahmen die beiden Teams als DC Flying Pandas am 23. Hummel-Beach-Cup teil.

48 Frauen- und 34 Männerteams aus ganz Deutschland waren am Nordsee-Strand am Start, am Ende belegten die Frauen einen sehr guten dritten Rang, die Männer mussten sich im Achtelfinale dem späteren Sieger The Vikings geschlagen geben.

Bis zum Halbfinale war die Bilanz der Pantherinnen makellos. Alle Spiele konnten souverän gewonnen werden.

Gegen die Schnellen Schnecken vom TSV Altenwalde war dann aber Endstation. Sehr unglücklich unterlag man im VGH Stadion am Meer dem Gastgeber in zwei Sätzen. Die Schnecken nahmen konsequent die Shooter Louisa Boll und Jenny Jörgens aus dem Spiel und waren mit dieser Taktik erfolgreich.

Das Spiel um Platz drei konnten die Burscheiderinnen dann kampflos für sich entscheiden.

Für die meisten Spieler war es das erste Beachhandballturnier

Wie die Frauen spielten auch die meisten Handballer der bei den Burscheider Teams in Cuxhaven ihr erstes echtes Beachhandballturnier. In den Gruppenspiele belegten die Panther den zweiten Platz, in der Finalrunde gewannen sie das erste Spiel locker in zwei Sätzen mit 19:8 und 20:10 gegen Das Niveau vom SV Einheit 1875 Worbis.

Im Achtelfinale mussten sich die Burscheider Handballer dann am vergangenen Sonntag den Vikings trotz bester Turnierleistung knapp geschlagen geben. In beiden Sätzen lag man kurz vor Schluss noch in Führung, am Ende reichte es gegen den Favoriten aber nicht.

Die beiden Beachveteranen Timo Admas und Denis Jörgens, die die beiden Mannschaften begleiteten, waren mit den Abschneiden aber dennoch sehr zufrieden.