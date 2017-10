Bei einer Führung im Staatenhaus gibt es spannende Einblicke hinter die Kulissen des Kölner Opernbetriebs.

Köln. Wenn mehr als 110 Mitwirkende bei einer Oper wie „Turandot“ geschminkt werden müssen, bedeutet dies für die Mitarbeiter der Maske im Staatenhaus Großeinsatz. Dann wird zwei Stunden vor Beginn im Fünf-Minuten-Takt gearbeitet. Für so manchen Darsteller bedeutet dies trotzdem auch Minuten der Ruhe, bevor es auf die Bühne geht. Auf dem Weg dorthin begegnen Sänger und Musiker nicht selten ihrem Publikum.

Dies gehört zu den Besonderheiten in der Interimsspielstätte in Deutz, die seit zwei Jahren genutzt wird. Einblicke hinter die Kulissen des Opernbetriebs gab es am Freitagnachmittag bei einer Führung. Das Staatenhaus mit seiner Klinkerfassade wurde 1925 für die Kölner Messe gebaut, um für die Großveranstaltung „Pressa“ mit ihren sechs Millionen Besuchern aus aller Welt mehr Platz zu haben.

Staatenhaus als Interim wohl bis 2022

Später dienten die von der Messe aufgegebenen Hallen für Veranstaltungen wie den „Weihnachtsengel“ oder die Kunstmesse Art Fair als Heimstätte. Die Pläne, aus dem Staatenhaus eine neue Musicalspielstätte zu machen, liegen noch in der Schublade. Die Oper rechnet selbst damit, dass sie das Gebäude am Deutzer Rheinpark noch bis ins Jahr 2022 nutzen wird. „Wir freuen uns, wieder eine feste Spielstätte zu haben“, sagt Marketingchef Gunnar Reichert, nachdem die Oper zeitweise auch im Musical Dome, im Palladium und im Oberlandesgericht untergebracht war.

Im letzteren Gebäude musste am Freitagabend die Oper im Foyer komplett aufgebaut und am Sonntag nach der Vorstellung wieder abgebaut werden. „Das ist bislang unsere schönste Interimsspielstätte, aber perfekt ist sie nicht“, erklärt Reichert. Das gilt für die Klimatisierung genauso wie für die Tatsache, dass Maske und Einzelgarderobe nur durch eingezogene Zwischenwände getrennt sind und keine Decken haben, wodurch es in den Räumen auch schon mal etwas lauter wird. Für die Sänger gibt es daher extra abgeschlossene Kabinen zum Einsingen.

Dafür können die Räume im Staatenhaus flexibler genutzt werden, als dies im klassischen Opernhaus der Fall ist. „Turandot oder Tannhäuser hätte es in dieser Form am Offenbachplatz nicht gegeben. Turandot war die erste Oper, die speziell für das Staatenhaus inszeniert wurde.“ So verfügt der große Saal der Oper über eine Bühnenbreite von 27 Metern, am Offenbachplatz sind dies nur zwölf Meter. Dafür fehlt es an Höhe und Tiefe. Am Offenbachplatz geht es 26 Meter nach oben und neun Meter nach unten, wodurch ganze Häuser als Kulisse von der Decke einschweben können. „Das Staatenhaus ist ein gutes Provisorium, aber wir freuen uns natürlich auf die Rückkehr an den Offenbachplatz“, sagt Reichert.