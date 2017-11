Das Museum Morsbroich Leverkusen lädt am Dienstag, 7. November, um 14.30 Uhr zum ersten Kunstgenuss in die Ausstellung „Georg Baselitz. Heulende Hunde. Druckgrafik 1964–2017“ ein. Das Museum Morsbroich verfügt über eine der umfangreichsten Sammlungen an Druckgrafik von Georg Baselitz. Für die Ausstellung werden die herausragenden Eigenbestände von Blättern der 1960er bis 1990er Jahre ergänzt durch eine zusammen mit Georg Baselitz getroffene Auswahl von Werken aus der jüngeren und aktuellen Druckgrafik-Produktion. Georg Baselitz entdeckte bereits früh die Druckgrafik für sich, und aus dieser Frühzeit stammt auch die Titel gebende Radierung „Heulende Hunde“ von 1964. Von Anfang an erwies sich Baselitz als ebenso exzellenter wie experimentierfreudiger Grafiker. Er testete die technischen und gestalterischen Möglichkeiten der Druckgrafik konsequent aus. So wurde er zum Wegbereiter einer Renaissance des Holzschnitts in den 1980er Jahren.

Sigrid Ernst-Fuchs wird anhand der Grafiken erläutern, warum Baselitz seine Motive auf den Kopf stellt und seine früheren Grafiken in neuen Versionen („Remix“) anders gestaltet. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,50 Euro pro Person und beinhaltet den Eintritt, die Führung und Kaffee und Kuchen. Anmeldung bis heute: Tel. 0214/85556-15 oder per E-Mail an angela.hoogstraten@museum-morsbroich.de