Anliegern entstehen dabei keine Kosten

Burscheid. Die Technischen Werke haben mit den Vorarbeiten zur Kanalsanierung in Ösinghausen begonnen. Die weiteren Sanierungsarbeiten in offener und geschlossener Bauweise werden voraussichtlich am 10. September starten. Deshalb wird es in den Straßen Kastanienallee, Eschenallee, Anemonenweg, Rotdornallee, Tulpenweg, Veilchenweg und Kleinösinghausen zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Hauptsächlich wird der Verkehr einspurig an den Baustellen vorbeigeführt. An besonders engen Stellen, wie in Kleinösinghausen, wird es erforderlich sein die Straße zeitweise zu sperren.

Die Arbeiten werden von der Firma Dieter Gohmann GmbH aus Kierspe (offene Bauweise) und von der Firma Umwelttechnik & Wasserbau GmbH aus Gelsenkirchen (geschlossene Bauweise) ausgeführt. Beide Firmen arbeiten für die TWB.

Für die gesamten Kanalsanierungsarbeiten sind drei Monate angesetzt. Zum weiteren Arbeitsablauf und zu möglichen Einschränkungen werden die Anlieger und Einwohner jeweils auf dem Laufenden gehalten. Es wird jederzeit die Zufahrt zu den privaten Grundstücken möglich sein, sagt die Stadt. Den Anliegern entstünden aufgrund der Kanalsanierungsarbeiten keine Kosten. Auskünfte erteilen die TWB, Herr Steigerwald, unter Tel. 0 21 74 - 78 78-408. Red