Die Witzheldenerinnen spielen gegen Essen.

Witzhelden.Dem Saisonstart fiebern die Handballerinnen des TV Witzhelden entgegen. Etliche Wochen der Vorbereitungsphase liegen nun hinter dem Verbandsliga-Aufsteiger, Trainer Sascha Pauly freut sich wie seine Spielerinnen auf die Premiere gegen die SG Überruhr II.

Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die „Turmladies“ den Kontrahenten aus Essen, der in der Vorsaison auf dem neunten Rang abgeschlossen hat. „Ich hoffe, dass wir an die starke Leistung aus dem Pokal anknüpfen werden“, betont Pauly, der sich noch gern an die Begegnung erinnert. Am vergangenen Donnerstag fertigten die Witzheldener Frauen den Oberliga-Aufsteiger SV Wipperfürth in seiner eigenen Halle mit 31:24 ab und präsentierten sich dabei in überraschender Frühform. Bei dem Gegner aus Essen weiß man nie so genau, mit welcher Besetzung die SG antreten wird. Durch die drei Leistungsmannschaften, die von der Oberliga bis hin zur Landesliga vertreten sind, gibt es in jeder Saison einige Spielerinnenwechsel.

„Wir werden praktisch erst mit dem Anwurf sehen, mit welchem Gegner wir es konkret zu tun bekommen“, so Pauly, der weiterhin auf die verletzten Katharina Esch, Ines Heimann, Lidija Hepp und die schwangere Kathrin Frielingsdorf verzichten muss. Dazu zog sich Caro Körner eine schmerzhafte Bänderdehnung im Sprunggelenk zu, ihr Einsatz wird sich praktisch erst nach dem Aufwärmen entscheiden.