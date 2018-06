ZDI bietet wieder zahlreiche spannende Ferienkurse an.

Leverkusen. In allen Schulferien organisiert das Netzwerk ZDI-Clever für die Region Rhein-Wupper Tagesangebote und Feriencamps für Kinder und Jugendliche.

Viele Angebote sind dabei schnell ausgebucht, weil es sich herum gesprochen hat, dass hier junge Leute aus Leverkusen und der Region mit viel Freude und Begeisterung als junge Forscher unterwegs sein können. Deshalb heißt es schnell sein, um einen Platz bei den noch verfügbaren Ferienaktivitäten des Sommers zu bekommen.

Auch in diesem Jahr werden in den Sommerferien wieder ein- oder auch mehrtägige Angebote für verschiedene Altersgruppen angeboten. Zahlreiche ein- und mehrtägige Aktivitäten wie der Bau einer Sitztrommel oder eines Roboters, der Konstruktion eines Zauberwürfels oder auch der Holzbearbeitung mit einem Roboter sollen den jungen Teilnehmern viel Spaß am praktischen Tun ermöglichen.

Die Angebote für die Sommerferien sind ab sofort online buchbar . Unternehmen, die ebenfalls noch in den Sommer- und Herbstferien mit weiteren Angeboten junge Nachwuchskräfte für Mint begeistern wollen, finden auf den ZDI-Seiten im Internet ebenfalls die notwendigen Kontakte. Weitere Infos gibt es unter:

clever-zdi.de