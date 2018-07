Das Netzwerk zdi-clever hat für einige Kurse in den Sommerferien noch Plätze frei.

Leverkusen. Spaß und Spannung gleich in den ersten Ferientagen versprechen einige Ferienkurse des Netzwerkes zdi-clever für Leverkusen und die Region Rhein-Wupper. Bei diesen Angeboten sind jeweils noch vereinzelte Plätze frei, es empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung.

Bei „BOB 3“ geht es um den Bau eines eigenen Roboters, bestehend aus einem Mikro-Controller, einer Platine und vielen weiteren Bauteilen. Der Roboter hat Berührungssensoren und zwei leuchtende Augen, die in allen Farben blinken können. Die Teilnehmer programmieren „BOB3“ frei, geben ihm einen eigenen Code, nehmen ihn mit nach Hause und erhalten ein Zertifikat. Dieser dreitägige, kostenfreie Kurs findet für junge Leute ab der achten Klasse vom 18. bis 20. Juli und vom 23. bis 25. Juli, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr in der Rat-Deycks-Schule, Haus-Vorster-Straße 42 in Opladen, statt.

Auch Federal Mogul in Burscheid bietet Kurs für Jugendliche an

Roboter stehen auch bei einem weiteren Kurs in der Rat-Deycks-Schule im Mittelpunkt. Mit einem Lego-EV3-Baukast-en bauen Jugendliche ab der achten Klasse einen echten Roboter auf Beinen zusammen, zusammengesetzt aus Standardteilen wie Motoren, Elektronik, einer Batterie für die Stromversorgung und Original-Fertigungsteilen aus einem 3D-Drucker. Nach dem Zusammenbau des Roboter-Bausatzes wird programmiert und anschließend mit hohem Kreativanteil der Bewegungsablauf des Roboters gesteuert. Natürlich gibt es bei diesem zweitägigen Kurs ein Zertifikat. Der Kurs läuft erstmals am 16. und 17. Juli, jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr in der Rat-Deycks-Schule in Opladen.

Elektrotechnik steht im Mittelpunkt eines Ferienangebots, dass bei Federal Mogul in Burscheid in der ersten Ferienwoche steigt. Durch praktische und theoretische Arbeiten gelingt es Mädchen und Jungen ab der achten Klasse, einen elektronischen Würfel selbstständig zu fertigen. Auch hier erhalten die Teilnehmer im Anschluss an den Ferienkurs ein Zertifikat. Der Kurs findet direkt im Betrieb von Federal Mogul, Bürgermeister-Schmidt-Straße 10, am Dienstag, 17. Juli, von 9 bis 15 Uhr statt.

Infos zu diesen und weiteren Kursen, unter anderem auch zu einem Digital-girlsCamp in Köln, gibt es im Internet.

Kontakt und Anmeldung bei Petra Hellmich im Kommunalen Bildungsbüro, Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 14 Uhr, unter Telefon 02 14/4 06 40 21 und per E-Mail unter anmeldung@clever-zdi.de.

clever-zdi.de/kurse