Rhein.-Berg. Kreis. Das Familienfest, das der Rheinisch-Bergische Kreis mit dem Kunstmuseum Villa Zanders am 8. Oktober zum zweiten Mal ausrichtet, öffnet das Projekt „Käpt´n Book“ für Familien. Die Premiere 2016 wusste Käpt’n Book zu würdigen und ging höchstpersönlich im Zentrum von Bergisch Gladbach mit seinem Bücherschiff vor Anker. Und so soll das Programm auch in diesem Jahr wieder viel Spaß und Spannung bieten. Darüber hinaus hält die Ausstellung „Freunde treffen sich - revisited“ für die ganze Familie eine Fülle überraschender Entdeckungen bereit. Beim Familienfest gibt es von 11 bis 18 Uhr freien Eintritt ins Museum. Das Lesefest findet von 14 bis 18 Uhr statt. Programmpunkte sind hier: 14 Uhr, Figurentheater Lille Kartofler: „Rumpelstilzchen“; 15 Uhr, Piotr Socha zeichnet und liest gemeinsam mit Thomas Weiler aus „Bienen“; 16 Uhr, Ingrid Sissung zeichnet und liest aus „Ausnahmsweise“ sowie 17 Uhr, Valija Zinck liest aus „Jakob und die Hempels unterm Sofa“. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auch online unter der folgenden Adresse:

villa-zanders.de