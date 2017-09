Familientag am 8. Oktober in der Villa Zanders. Lesungen auch in der Bücherei am Markt.

Rhein.-Berg. Kreis. Kinder für Literatur begeistern und mit lustigen, unterhaltsamen, aber auch nachdenklichen Geschichten die Lust am Lesen und an Büchern wecken – dafür steht das Rheinische Lesefest Käpt´n Book, das dieses Jahr seinen 15. Geburtstag feiert.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis macht das Lesefest am 8. Oktober im Kunstmuseum Villa Zanders mit einem Familientag wieder Station und bietet ein abwechslungsreiches Programm „Beim Lesefest werden die Bücher für die Kinder lebendig und sie erfahren ihre Stadtbücherei als wahre Schatzkiste“, hebt Susanne Bonenkamp, Kulturreferentin des Kreises, die Besonderheit der Veranstaltung hervor. Umrahmt wird der Familientag von verschiedenen Lesungen für Schulklassen in den Stadtbüchereien Bergisch Gladbach, Burscheid und Rösrath.

Bereits seit einigen Jahren ist Käpt’n Book mit Veranstaltungen verschiedenster Autoren im Rheinisch-Bergischen Kreis in den Stadtbüchereien von Bergisch Gladbach, Burscheid und Rösrath vertreten. Beim Familienfest, das der Rheinisch-Bergische Kreis im Kunstmuseum Villa Zanders zum zweiten Mal ausrichtet, ist das Programm ganz besonders auf kleine Leseratten zugeschnitten.

Ab 14 Uhr begeistert das Figurentheater Lille Kartofler die Kinder und entführt sie mit den fast lebensgroßen, weichen Stofffiguren in das Land der Märchen. In dieser Inszenierung wird „Rumpelstilzchen“ zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Um die kleinen schwarz-gelben fleißigen Insekten dreht sich alles ab 15 Uhr: Dann liest der international bekannte polnische Autor und Illustrator Piotr Socha zusammen mit Thomas Weiler aus seinem Buch „Bienen“. Begleitet wird dies durch anschauliche Zeichnungen des Autors. Wie es sich anfühlt, ein Wochenende mal ganz anders zu verbringen, als mit den Eltern und dabei ganz viele Dinge zu erleben, die es nur „ausnahmsweise“ gibt, davon erzählt und zeichnet die Autorin Ingrid Sissung ab 16 Uhr für Kinder ab vier Jahren. Ab 17 Uhr kommen die größeren Kinder bei der Lesung mit Valija Zinck auf ihre Kosten. Hier dreht sich alles um „Jakob und die Hempels unterm Sofa“, die kleinen, blau gekleideten Wesen, die Gurken über alles lieben und im Sofa von Jakobs Tante leben.

Das 2003 als „Käpt’n Book“-Festival in Bonn klein gestartete Veranstaltungsformat erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit. Seit 2010 bietet das Lesefestival unter seinem jetzigen Namen „Rheinisches Lesefest Käpt´n Book“ auch in den umliegenden Kommunen Veranstaltungen.

» In der Stadtbücherei Burscheid am Mittwoch, 4. Oktober, ab 16 Uhr eine Autorenlesung mit Daniela Böhle, am darauf folgenden Mittwoch ab 9 Uhr eine weitere Autorenlesung mit Oliver Pautsch.