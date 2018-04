TGH II dennoch vom Abstieg bedroht.

Hilgen. In der Nachholpartie gegen den Aufsteiger SK Ülküspor Remscheid kamen die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen II nicht über ein 3:3 (2:2)-Unentschieden hinaus. Im Kampf um den Klassenerhalt erscheint der eine Punkt im Moment als zu wenig, dennoch bleibt die von Reno Biegisch trainierte Mannschaft weiter ihrem Aufwärtstrend treu.

„Da waren schon einige sehr kuriose Schiedsrichterentscheidungen bei, die sicherlich nicht zu unseren Gunsten ausgefallen sind. Uns hilft das Ergebnis nicht unbedingt weiter, es wirft uns aber auch nicht um“, betonte Biegisch, der mit der Leistung seiner Mannschaft aber ebenfalls nur bedingt zufrieden war.

Robin Eisenkopf unterstrich seine starke Verfassung und sorgte mit seinem Doppelpack (4./23.) für den Hilgener Traumstart. Laut Biegisch sei der Mannschaft aber dieser Zwischenstand überhaupt nicht bekommen, denn in der Folgezeit lief bei den Platzherren nichts mehr zusammen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde verkürzten die Gäste auf 2:1 und in der Nachspielzeit von Durchgang eins gelang den Remscheidern sogar noch der Ausgleich mit einem strittigen Strafstoß. Direkt zu Beginn des zweiten Abschnittes erwischten die Gäste das Hilgener Team auf dem falschen Fuß und beim 2:3 drohte die Begegnung nun ganz zu kippen. Doch die Biegisch-Elf kämpfte hervorragend und wurde zwei Minuten vor dem Abpfiff durch den Treffer von Sven Giersch für ihre Mühen belohnt. „Hauptsache, wir haben nicht verloren. Das ist für den Kopf wichtig“, so Biegisch abschließend.

Am Sonntag (15 Uhr) sind die Hilgener Reserve-Kicker nun zu Gast beim Tabellensechsten Hastener TV und auch in Remscheid wollen die TGH-Fußballer den Abstand zu den unteren Mittelfeldrängen weiter verkürzen. In Anbetracht der stärkeren Leistungen ist auf jeden Fall berechtigte Hoffnung angebracht. lh

TGH II: Becker, Dittrich, Ramusga, Jonnek, Monells (75. Bah), Kaib, Retzlaff (83. Diallo), Giersch, Maurer (66. Diel), Zur Nieden, Eisenkopf.