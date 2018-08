Zweitvertretung aus Leverkusen empfängt am Sonntag beim „Basketballtag 2018“ den Leichlinger TV.

Leverkusen/Leichlingen. Gastgeber und gleichzeitig Gegner des Leichlinger TV ist beim „Leverkusener Basketballtag 2018“ am kommenden Sonntag, 26. August der TSV Bayer 04 Leverkusen II. Die Zweitvertretung der „Giganten“ hat eine erfolgreiche Saison 2017/18 hinter sich gebracht und möchte nun in der 2. Regionalliga West für Furore sorgen.

Während die Bayer Giants Leverkusen die Schlagzeilen der Basketball-Abteilung des Rekordmeisters den Sommer über beherrschten, gab es im Juli diesen einen Moment, in dem plötzlich die Herren II des TSV im Hauptfokus des Interesses stand. Götz Twiehoff, langjähriger Teamkapitän der ProB-Vertretung, gab seinen Wechsel in die zweite Mannschaft bekannt und sorgte so für ein Ausrufezeichen innerhalb der 2. Regionalliga. Doch der Reihe nach.

Meisterschaft souverän gewonnen

Der TSV Bayer 04 Leverkusen II hat in der Oberliga eine überragende Spielzeit 2017/18 absolviert. Die Mannen um Headcoach Jacques Schneider waren die beste Mannschaft der dritthöchsten Liga im WBV und wurden souverän Meister. „In meiner Trainerkarriere wird die Saison 2017/18 immer eine ganz besondere bleiben“, erklärt Schneider nach wie vor fasziniert „der Aufstieg in die 2. Regionalliga war das Endprodukt von drei Jahren harter Arbeit. Die Mannschaft ist in den vergangenen Jahren fast unverändert geblieben und wir haben uns nur punktuell mit Spielern verstärkt, die uns auch wirklich weiterhelfen. Wir haben uns Woche für Woche weiterentwickelt und ich bin sehr stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben.“

Stabile Saison nach dem Aufstieg in die 2. Regionalliga West

In der 2. Regionalliga gilt es nun eine stabile Saison abzuliefern, um sich in der Liga zu etablieren. Die Saisonziele möchte der Trainerstab daher nicht zu hoch ansetzen: „Als Aufsteiger, der es jetzt zum ersten Mal seit zehn Jahren geschafft hat dieses Niveau zu erreichen, geht es erstmal hauptsächlich darum genügend Siege einzufahren um die Klasse zu halten.“ sagt A-Lizenzer Schneider „Die Liga war im letzten Jahr extrem ausgeglichen und bis zum letzten Spieltag konnten gleich mehrere Teams absteigen. Im Gegenzug ist mir aber auch klar, dass wir mit dem Selbstbewusstsein, dem Talent und der richtigen Arbeitseinstellung dieses Teams, jeden Gegner schlagen können.“

Im Kader stehen neben erfahrenen Haudegen wie Marcel Sagemüller oder Philip Henn auch viele Talente, die ihre erste Erfahrungen im ProB-Bereich gesammelt haben.

Sei es Daniel Merkens, Jacob Engelhardt oder Sören Queck: In der 2. Regio sollen vor allem die jungen Akteure Minuten sammeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen und dann ist da ja noch Götz Twiehoff: „Götz ist eine absolute Führungsfigur und ein ganz großer Gewinn für die gesamte Truppe“, so Schneider „ich freue mich darüber, dass er sich für unser Projekt entschieden hat und uns unterstützen wird.“