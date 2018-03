Zum ersten Mal durften auch ein großes Xylofon und drei Pauken ausprobiert werden. „Das sind Instrumente, mit denen die Kinder sonst keinen Kontakt haben. Man fängt ja mit einem Schlagzeug an und erst später kommt, was sonst noch zu diesem Instrument gehört“, erzählt Jochen Clüsserath. Er zeigt Philipp (8) wie er auf dem Xylofon spielen kann und schlägt vor: „Jetzt spielen wir beide mal ein kleines Liedchen.“ Schon erklingen die ersten Töne von „Alle meine Gänschen“ und Lehrer und Schüler sieht man den Spaß an, den es ihnen macht. Dann geht es zu den Pauken und Philipp staunt, dass er jetzt mit ganz anderen Stöcken spielen soll. „Stell dich mal in die Mitte. Dann kannst du alle drei Pauken bedienen“, rät der Dozent. Philipp legt los, bis er von seiner kleinen Schwester abgelöst wird.

„Einigen hat es heute bei uns so gut gefallen, dass sie sich schon zum Probeunterricht angemeldet haben“, stellte Thomas Kinzel am Ende erfreut fest.