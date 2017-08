Der Burscheider Regisseur Uwe Boll ist in der Stadt und hat seine Autobiografie mitgebracht. Wie könnte sie anders heißen als: „Ihr könnt mich mal!“ Doch auch nachdenkliche Töne werden angeschlagen.

Burscheid. Uwe Boll hat sein Leben aufgeschrieben. Nachdem der 52-Jährige Regisseur vor einem Jahr seinen endgültigen Abschied aus der Filmbranche erklärt hat, blickt er nun in seiner Autobiografie „Ihr könnt mich mal!“ auch auf seine Kindheit und Jugend in Burscheid zurück.

Und nicht nur dabei stimmt der als blutrünstiges Raubein verschriene Filmemacher auch feinfühlige Töne an. „Ich hatte nicht unbedingt eine sensationelle Kindheit, aber eine beschützte. Von daher war Burscheid ein gutes Pflaster.“ Stundenlang sei er weitab vom elterlichen Haus in der Straße Füllsichel als Kind durch die Straßen und die Wälder gestreift. Sorgen hätten sich Mutter und Vater nie machen müssen. „Dadurch hatte ich später auch viel weniger Lebensangst.“ Und so beschreibt der promovierte Literaturwissenschaftler, wie er als Kind sonntags mit dem Bonanza-Rad durch die Stadt kurvte, um Flaschen zu sammeln für ein paar Mark im Portemonnaie. Wahrscheinlich beschreibt diese Szene ganz treffend, dass Boll schon als junger Mann wusste, dass man sich für Geld strecken muss, wenn man nicht über „Vitamin B“ verfügt.

„Schon mit zehn Jahren war mit klar, dass ich Filmregisseur werden wollte.“

Uwe Boll

. . . und im winterlich verschneiten Garten.

Ausführlich beschreibt der 52-Jährige in dem Buch seine sportliche Affinität als Boxer und Handballer unter anderem in Hilgen und Wermelskirchen. Und er gibt Einblicke in sein Gefühlsleben, die viele von ihm wohl so nicht erwartet hätten – beispielsweise mit der späten Anerkennung durch seinen Vater, als Uwe Boll erfolgreich promoviert hatte: „Als ich meinem Vater sagte, ich wäre jetzt Doktor, war er – zum ersten Mal für mich sichtbar – richtig stolz auf mich.“

Und so habe sich selbst Til Schweiger per Mail gemeldet und über das Buch gewundert. „Er fand es lustig – aber auch nachdenklich.“

Fehlen darf in der Autobiografie natürlich nicht der Ursprung des Berufswunsches von Uwe Boll. „Ich war immer in der Sonntags-Matinee im Burscheider Kino und sah Klassiker wie Doktor Schiwago oder Ben Hur. Mit zehn Jahren war mir klar, dass ich Filmregisseur werden wollte.“ Auch auf die ersten Versuche in der Branche mit Drehorten in der Kirchenkurve und am Flugplatz Kurtekotten zum Film „German Fried Movie“ geht Boll natürlich ein.