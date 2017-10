Am Dienstag, 31. Oktober, erklingt anlässlich des Reformationstages im Altenberger Dom die Lutherische Messe in G-Dur.

Weihnachtsoratorium, Brandenburgische Konzerte, Matthäuspassion – angesichts der übermächtigen Präsenz dieser allesamt zum Kanon der Musikgeschichte gehörenden Werke erscheint es kaum möglich, dass es auch heute noch Kompositionen J.S. Bachs gibt, die nur selten erklingen, die trotz ihrer hohen musikalischen Qualität im Schatten anderer Werke stehen.

Neben der großen H-Moll Messe existieren von Bach vier weitere kleine Messkompositionen. Der Komponist nannte sie schlicht Messen. Darunter verstand man in der seinerzeit üblichen Praxis evangelischer Kirchenmusik eine auf Kyrie und Gloria beschränkte Vertonung des Ordinariums. Mit klangvoller Kantatenmusik bricht Bach hier die liturgische Strenge des lateinischen Textes, macht ihn erfahrbar und lebendig. Eines dieser musikalischen Kleinode – die Lutherische Messe in G-Dur (BWV 236) – präsentiert die Domkantorei Altenberg in einem Festgottesdienst zum 500. Jahrestag der Reformation.

Beginn am 31. Oktober ist um 12 Uhr. Es singen und musizieren: Domkantorei Altenberg, Franziska Heinzen (Sopran), Judith Thielsen (Alt), Uwe Gottswinter (Tenor), Miljan Milovic (Bass), Neues Rheinisches Kammerorchester, KMD Andreas Meisner (Dirigent).

Foto: Domkantorei Altenberg