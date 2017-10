TVW-Frauen nach erster Niederlage in Duisburg zu Gast.

Witzhelden.Mit großer Spannung ist der nächste Auftritt des Handball-Verbandsligisten TV Witzhelden zu erwarten. Am vergangenen Wochenende mussten sich die „Turmladies“ seit mehr als einem Jahr mal wieder geschlagen geben, zu Hause kassierte die von Sascha Pauly trainierte Mannschaft eine 21:24-Niederlage gegen den Oberliga-Absteiger HSV Gräfrath II.

„Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Truppe. Sicherlich war aber auch die personelle Schieflage mit verantwortlich, dass wir noch so langer Zeit mal wieder verloren haben. Unter dem Strich wirft uns so etwas auch nicht um“, stellt Pauly unmissverständlich fest.

Acht Teams sind derzeit nur durch die Tordifferenz getrennt

Am Samstag (16.45 Uhr) sind die Witzheldener Frauen zu Gast beim punktgleichen Tabellennachbarn Eintracht Duisburg. Alleine acht Teams sind derzeit nur durch die Tordifferenz voneinander getrennt und die Spielzeit verspricht höchste Spannung. „Es wäre natürlich super, wenn wir uns einen Platz in der Spitzengruppe sichern könnten“, sagt Pauly, der zum Glück auf Urlaubs-Rückkehrerin Elli Garcia bauen kann. Ansonsten fehlen in Ines Heimann, Katharina Esch, Lidija Hepp und Kathrin Frielingsdorf, die jüngst Nachwuchs zur Welt brachte, die üblichen Kandidaten.

„Wir müssen jetzt wieder in die Spur finden und wir wollen eine neue Serie starten“, erklärt der Coach vor der Auswärtspartie.