Die Vorbereitungen für die abschließende Gestaltung beginnt. Im Mai oder Juni soll die endgültige Deckschicht aufgebracht werden.

Burscheid. Die Baufortschritte am Hilgener Ortsmittelpunkt sind mittlerweile deutlich zu sehen und gehen weiter voran. Während die Einbahnstraßenregelung auf der Kölner Straße weiterhin die Autofahrer zu teils groß angelegten Umleitungen zwingt, zeigt zumindest der aktuelle Stand der Arbeiten am Raiffeisenplatz, dass ein Ende der Großbaustelle zumindest nicht mehr in allzu weiter Ferne ist.

„In der kommenden Woche wird der neue Raiffeisenplatz asphaltiert“, bestätigt Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss. Laut Technischen Werken Burscheid (TWB) würden die so genannten Trag- und Binderschichten hergestellt. Am kommenden Montag um 7 Uhr werde es bereits losgehen. Deshalb rät die Stadtverwaltung den betroffenen Anliegern, ihre tagsüber benötigten Fahrzeuge ab diesem Zeitpunkt außerhalb des Baufeldes abzustellen. Betroffen seien vor allem drei Grundstücke, deren Anlieger aber durch die Baufirma zusätzlich schriftlich informiert worden seien. Spätestens am Donnerstag, 30. März, um 17 Uhr sollen diese Arbeiten beendet sein.

Arbeiten am Raiffeisenplatz laufen in zwei Abschnitten

Dass diese Arbeiten überhaupt vier Tage dauerten, ergebe sich aus der „Baustellenlogistik“: Die Asphaltierungen müssten in zwei Abschnitten erfolgen. Zum einen, weil auch die Anbindung des Sportplatzweges an den Raiffeisenplatz mit asphaltiert werde. Zum anderen, weil auch auf der B 51 zwei Asphaltschichten aufgetragen werden müssten.

Anlieger und Besucher der Sackgasse Sportplatzweg müssen laut TWB Burscheid in der Zeit von Montag bis Donnerstag mit Einschränkungen in der Verkehrsführung rechnen. Die Anlieger werden daher gebeten, besonders auf die ausgewiesene Beschilderung zu achten. Während des Abschnittswechsels könne es zudem zur kurzzeitigen Vollsperrung der Sackgasse Sportplatzweg kommen.

Besucher der Raiffeisenbank und des Ärzte- und Apothekenhauses könnten während der gesamten Baumaßnahme die Parkbuchten direkt gegenüber der Raiffeisenbank benutzen. Die Stadtverwaltung weist aus aktuellem Anlass noch mal auf die provisorisch eingerichteten Ersatzparkflächen nur wenige Meter entfernt hin: Und zwar an der Witzheldener Straße, an der Bahnhofstraße und B 51.