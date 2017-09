Burscheid. Am Montag ist auf der Hauptstraße ein 76-jähriger Burscheider Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Gegen 10.45 Uhr fuhr der Burscheider mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Nagelsbaum. Zeitgleich wollte auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Zentrum eine 50-jährige Leichlingerin mit ihrem Dacia links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, der nach dem Zusammenstoß zu Boden stürzte. Der verletzte Burscheider wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Burscheid. Die beiden Burscheider Geschäfte Liebevoll und die Buchhandlung Ute Hentschel laden morgen bis 22 Uhr zum gemeinsamen „Late Night Shopping in Burscheid“ ein. An diesem Donnerstagabend érmöglichen Anastasia Vasilakopoulou (Liebevoll - Mode, Wohnaccessoires & Alles für das Kind) und Ute Hentschel einen späten Einkaufsbummel auf der Hauptstraße. Am Abend können Besucher nach Herzenslust stöbern, lesen und anprobieren - und dabei einen kleinen Imbiss und ein Glas Sekt oder Cocktail genießen. Ohne Zeitdruck, ganz entspannt, gerne mit der besten Freundin oder auch in Ruhe alleine können die Besucher nach dem Wunsch der beiden Einzelhändlerinnen einen Abend voller Inspiration und Genuss in ihren beiden Läden verbringen.