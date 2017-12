Hänneschen-Stück wird am 28., 29. und 30. Januar ab 19 Uhr im Gaffel am Dom gezeigt.

Köln. Die Puppensitzung im Hänneschen-Theater wird in diesem Jahr wieder aufgezeichnet. Das Team um den Geschäftsführer von RTL West, Jörg Zajonc, wird das Projekt mit seiner Produktionsfirma CNC nun zum zweiten Mal umsetzen. Eingesetzt werden fünf Kameras, die optimale Bilder aus dem Hänneschen garantieren. Die Ausstrahlung erfolgt zunächst im Gaffel am Dom. An drei Abenden – 28., 29. und 30. Januar – wird das Stück ab 19 Uhr auf Großleinwand gezeigt. Der Eintritt kostet 22 Euro. Karten können im Internet und an alle bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Am 6. Februar läuft dann die Puppensitzung beim Tag der offenen Tür auf der Großleinwand. Die Kapazität ist aus Sicherheitsgründen auf 2000 Personen begrenzt. Der Eintritt für alle Besucher frei. Nur wer einen Blick hinger d’r Britz werfen möchte, zahlt vier Euro. Die Puppensitzung wird um 17.30 Uhr gezeigt. Ab 16 Uhr können die Gäste auf den Eisenmarkt. „Die Resonanz bei der Premiere im vergangenen Jahr war sehr positiv“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Die Filmabende im Gaffel am Dom waren alle restlos ausverkauft. Und auch der Zuspruch auf dem Eisenmarkt war trotz Regens bestens.“