Freizeit des Vereins Betreuungsangebote in der GGS Dierath.

Burscheid. In den vom 23. Oktober bis 3. November stattfindenden Herbstferien bietet der Förderverein Betreuungsangebote in Burscheid (BiB) unter dem Motto „Herbstboten“ ein vielfältiges Programm für die Kinder. Die Freizeit findet in den Räumlichkeiten der Grundschule Dierath statt. Gestartet wird immer mit einem gemeinsamen Frühstück, um sich für den Tag zu stärken. Anschließend startet das Freizeitprogramm. Auch für das tägliche Mittagessen ist gesorgt, welches jeden Tag frisch geliefert wird. Interessenten können sich bis zum 10. Oktober mit dem BiB-Büro unter Telefon 78 00 22 in Verbindung setzen.

Ferienprogramm im Sommer war sehr gut besucht

Im Rückblick auf die Sommerferien seien die drei angebotenen Freizeiten unter dem Motto „Spiel und Spaß zum Ferienstart“, „Einmal um die Welt“ und den „Ferien im Abenteuerland“ sehr gut besucht gewesen. Insgesamt haben 126 Burscheider Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren daran teilgenommen.

Grundsätzlich bietet der Förderverein Betreuungsangebote in allen Ferienwochen des Schuljahres Freizeiten an. Diese können alle Burscheider Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren besuchen. Die Freizeiten finden jeweils in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr statt.

Informationen und Anmeldeformulare erhalten Interessente auf der Homepage oder im Büro des BiB unter Telefon 78 00 22. Zusätzlich verteilen Mitglieder des Vereins vor jeder Freizeit kleine Handzettel an alle Kinder der Burscheider Grundschulen und hängen Plakate aus.

www.grundschulbetreuung- burscheid.de