Theaterstück „Vor dem Ruhestand“ wird um 19 Uhr gezeigt.

Köln. Das Gewölbe im EL-DE-Haus, NS-Dokumentationszentrum der Stadt, Appellhofplatz 23-25, ist erstmals Spielstätte einer Theaterproduktion. Am Samstag präsentiert das ensemble 7 um 19 Uhr „Vor dem Ruhestand“ – eine Komödie von Thomas Bernhard. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Regisseur Rüdiger Pape inszeniert das Drama.

Die eigenwillige Spielstätte stellt für Schauspieler und Publikum eine besondere und zugleich interessante Herausforderung dar. Zum Inhalt: Wie jedes Jahr am 7. Oktober begehen der Gerichtspräsident Rudolf Höller und seine beiden Schwestern Vera und Clara den Geburtstag des Reichsführers-SS, Heinrich Himmler. Im Keller ihres Hauses irgendwo in einer deutschen Stadt entwickelt sich ein grotesker, vergangenheitsseliger Geburtstagsspuk, der mitten in die Abgründe der deutschen Vergangenheit führt.

Die Aufführung dauert rund 90 Minuten, der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Weitere Aufführungstermine sind am 29. und 30. September, jeweils um 19 Uhr sowie am 1., 6., 7., 8., 12., 14., 15., 20., 21. und 22. Oktober ebenfalls um 19 Uhr.