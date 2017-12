Heinz-Jürgen Fiedler ist leidenschaftlicher Sammler. Der einstige Zusteller hat sich viele Schätze aus dem ehemaligen Postamt Burscheid gesichert – und noch viel mehr.

Burscheid. Wer als Kind mit Autos gespielt und sie womöglich selbst gesammelt hat, bekommt im Lager von Heinz-Jürgen Fiedler feuchte Augen. Etwa 5000 Spielzeugautos, von kleinsten Wiking-Modellen über Matchbox-Autos bis hin zu größeren Maßstäben verschiedenster Hersteller besitzt der 65-Jährige. Doch das beschreibt nur annähernd, welche Schätze der Burscheider noch verborgen hält: Ein regelrechtes Postmuseum, deren Utensilien in Schränken und Kartons ihr Dasein fristen, sind darunter. Und noch viel mehr.

„Ein Postmuseum würde mir schon vorschweben“, antwortet Fiedler auf die Frage, wie er seine Sammelstücke am liebsten der Öffentlichkeit zugänglich machen würde. Doch das sei illusorisch, sagt er. Woher den Raum dafür nehmen und unterhalten? Genug Präsentationsstücke hat er – und eine profunde Kenntnis der Materie sowieso: Der 65-Jährige, der exakt seit dem gestrigen Tag Rentner ist, kam 1971 nach seiner Tätigkeit als Kfz-Schlosser für Omnibusse in Berlin nach Burscheid. Und arbeitet bis zum Sommer dieses Jahres bei der Post. Unter anderem auch im Amt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße. Burscheider Bürger kennen ihn als langjährigen Briefzusteller. Seine Frau Marion arbeitet noch heute bei der Post in Burscheid.

„Ich könnte sofort wieder auf Zustellung fahren“

„Ich könnte sofort wieder auf Zustellung fahren“, erklärt Fiedler, als er zwischen hunderten von Kartons unter anderem mit Schriftstücken und Zustellkarten auf ein gut erhaltenes Postrad stößt. Obwohl es von der Größe und Farbe her sehr markant ist, geht es fast unter zwischen den Bergen an Sammelstücken. „Das haben mir meine Kollegen zum Abschied geschenkt.“ Zu diesem Zeitpunkt war der Burscheider längst mit dem gelben Sammelvirus infiziert. 1975 begann alles mit Wiking-Autos. Kleine Kunststofffahrzeuge, die trotz ihrer minimalen Größe so aussehen wie die Originale. Jahre später präzisierte Fiedler, der Mitglied im Geschichtsverein ist, seine Leidenschaft. „Etwa ab 1983 habe ich gezielt Autos von der Post gesammelt. Und dann ist es explodiert.“

Der Sammler stand daneben, als der Schalter abgerissen wurde

Vielleicht war es da ein Glücksfall für ihn, dass er zur Jahrtausendwende dabei sein konnte, als im Burscheider Postamt der Schalter aufgelöst wurde – und später der Zustellersaal. „Ich habe alles mitgenommen, was nicht zu sperrig war und in meiner Scheune untergebracht werden konnte.“