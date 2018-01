Polizist schießt auf bewaffneten Mann

Wermelskirchen/Burscheid. Ein Wermelskirchener ist am frühen Mittwoch durch einen Polizeibeamten auf der Schillerstraße durch Schüsse verletzt worden. Der 26-Jährige hatte gegen 5.30 Uhr die Wache Burscheid angerufen und angekündigt, Polizeibeamte zu erschießen. Gegen 5.50 Uhr trafen die Beamten den Mann auf der Schillerstraße an. Er hielt eine Schusswaffe in der Hand und reagierte nicht auf Warnschüsse. Schließlich schoss ein Beamter auf den 26-Jährigen und verletzte ihn. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Polizeipräsidium Köln hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernommen.