Autofahrer soll Motorradfahrer zu Fall gebracht haben.

Rhein.-Berg. Kreis. Am Sonntagmorgen ist ein 51-jähriger Motorrad-Fahrer in Bergisch Gladbach durch ein Fahrmanöver eines dunklen Wagens zu Sturz gekommen und verletzt worden. Der Fahrer flüchtete. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrzeug, dessen Fahrer nach Vermutungen der Ordnungshüter aus dem Kreis stammt.

Gegen 9.15 Uhr war am Sonntag ein Bergisch Gladbacher mit seinem Motorrad auf der Odenthaler Straße in Richtung Bergisch Gladbach (Hauptstraße, L289) unterwegs. In Höhe eines Autohauses kam, laut Zeugen, ein dunkler Kleinwagen „über die Kuppe geschossen“ und fuhr mittig der Fahrbahn dem Biker entgegen. Dieser stürzte, als er dem Wagen auswich, zu Boden und verletze sich. Der Fahrer des dunklen Wagens setzte seine Fahrt fort und bog mit hoher Geschwindigkeit in die Jägerstraße ab.

Ein Gladbacher Teilkennzeichen GL-AS sei abgelesen worden. Es könnte sich laut Polizei um einen VW Golf handeln. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder Unfallgeschehen machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 22 02/205 0 zu melden. Red