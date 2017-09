Burscheid. Auf der Königsberger Straße ist am Mittwoch Mittag ein 42-jähriger Einbrecher nach einer kurzen Flucht festgenommen worden. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 12.45 Uhr beobachtet, wie ein Fremder erst an der Tür des Einfamilienhauses ihrer Nachbarn klingelte und anschließend im rückwärtigen Gartenbereich verschwand. Folgerichtig alarmierte sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Während die Streifenwagen bereits anrückten, kam der Bewohner des Hauses zurück und stellte ein Loch in der Scheibe der Terrassentür fest. Dabei stellte sich heraus, dass der Einbrecher noch nicht verschwunden war – er erblickte den Eigentümer des Hauses, ließ sein Diebesgut fallen und flüchtete. Die Polizisten trafen gerade ein und nahmen, nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß, den 42-Jährigen fest. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz und wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt. Red