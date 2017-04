Polizei nimmt Betrügerbande im Kreis hoch

Kopf der falschen Wasserwerker soll eine Frau (44) sein.

Rhein.-Berg. Kreis. Kürzlich fanden in Bergisch Gladbach vier Durchsuchungen gegen Mitglieder einer Bande statt, die sich auf Einbruchs- und Trickdiebstähle aus Wohnungen spezialisiert hatten. Das werfen ihnen zumindest Polizei und Staatsanwaltschaft nach entsprechenden Ermittlungen vor. Kopf der Bande soll eine 44-jährige Frau sein.

Den Bergisch Gladbachern werden mindestens 27 Taten im Kreisgebiet sowie in ganz Nordrhein-Westfalen zur Last gelegt. Die Tatorte lagen dabei in Bergisch Gladbach, Rösrath, Köln und in mehreren Städten am Niederrhein.

Bei deren Opfern handelte es sich größtenteils um ältere Menschen, teilt die Polizei in einer Veröffentlichung mit. Die Diebe traten demnach häufig als angebliche Wasserwerker auf, wobei einer der Täter die Opfer abgelenkt habe, währenddessen die Wohnung von einenem weiteren Täter nach Wertsachen und Bargeld durchsucht worden sei. In anderen Fällen hätten die Täter günstige Gelegenheiten ausgenutzt, um sich in offene Wohnhäuser einzuschleichen, während die Opfer in den Gärten beschäftigt gewesen seien.

Bei den Durchsuchungen konnten laut Polizei Beweismaterial, Teile der Tatbeute sowie Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen die 44-jährige Haupttäterin erging ein Untersuchungshaftbefehl. Über die anderen Bandenmitglieder ist nichts bekannt. Red