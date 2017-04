Polizei erwischt Kiffer am Steuer

Burscheid. Am Montagabend erwischte die Polizei einen 22-jährigen BMW-Fahrer aus Bergisch Gladbach, der mutmaßlich vor der fahrt Marihuana geraucht hatte. Der junge Mann war gegen 22:30 Uhr in eine Kontrolle auf der Bürgermeister-Schmidt-Straße geraten. Den Beamten fielen sofort seine geröteten und glasigen Augen auf, die den Verdacht erregten, er habe Drogen konsumiert. Zunächst gab der Fahrer an, bereits vor mehreren Wochen letztmalig „gekifft zu haben“. Nachdem Vortests aber einen aktuellen Konsum anzeigten, räumte er ein, noch am Vorabend Cannabis konsumiert zuhaben. Ihm wurde anschließend eine Blutpro0be entnommen.

Neben der erwartet den Bergisch Gladbacher jetzt ein umfangreiches Bußgeldverfahren. Sollte das Blutprobenergebnis die Vortests bestätigen, muss er mit mehreren Hundert Euro Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. - Red