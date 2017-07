Polizei berät zu Einbruchsschutz

Burscheid. Das Fachkommissariat für Prävention berät am kommenden Montag, 31. Juli, in Burscheid zum Thema Einbruchschutz. Zwischen 10 und 12 Uhr können sich interessierte Bürger an der Wache Burscheid an der Großbrucher Straße 7 informieren. Die fachkundigen Beamten werden mit ihrem Info-Mobil vor Ort sein. Neben dem persönlichen Gespräch können so auch technische Sicherungen präsentiert werden. Gerade die Gebäudesicherung gilt als einer der maßgeblichen Faktoren für die Verhinderung von Wohnungseinbrüchen. Im Jahr 2016 sind die Fallzahlen im Kreis gesunken und die Täter können bei einer Vielzahl von Fällen nicht die Sicherungen der Häuser überwinden. Red