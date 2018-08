Die Leichlinger konzentrieren sich jetzt auf den Start der Meisterschaft.

Leichlingen. Der Zeitpunkt erfordert, dass der Leichlinger TV die Ära Frank Lorenzet schnell hinter sich lassen muss. Die Entwicklung bei dem Drittligisten hat entsprechend Tempo aufgenommen. Der Pirates Cup war die erste Station ohne den Coach, der 16 Jahre lang das Bild des Vereins als Trainer und Manager prägte.

Am Samstag stand das erste Pflichtspiel im DHB-Pokal auf dem Programm und am Wochenende beginnt bereits die Meisterschaftsrunde. Zwischendurch hat der LTV mit Heino Kirchhoff einen erfahren Mann für den Manager-Posten gefunden und damit die erste Baustelle geschlossen. Der pensionierte Lehrer kennt sich in der Bergischen und Rheinischen Handball-Szene mindestens ebenso gut aus wie Lorenzet selbst.

Kirchhoff trainierte unter anderem den VfL Eintracht Hagen, den heutigen Leichlinger Partnerverein LTV Wuppertal und TuRu Düsseldorf. Vor 20 Jahren gelang ihm sogar der Sprung zum VfL Gummersbach, später übernahm Kirchhoff die heute im Bergischen HC aufgegangene SG Solingen. Leichlingens Liga-Konkurrenten SG Langenfeld führte er aus der Landes- in die Oberliga.

Das Gefühl, Lorenzet zu ersetzen, ist ihm dabei nicht neu. Zwischenzeitlich folgte Kirchhoff Lorenzet schon einmal nach, beim Wermelskirchener TV.

Erste Kontakte zu potenziellen neuen Trainern hat Kirchhoff schon geknüpft: „Zehn Kandidaten habe ich insgesamt im Kopf. Die muss ich jetzt alle erreichen und dann sehen wir weiter.“

Im der ersten DHB-Pokalrunde in Spenge saß am Samstag aber noch Björn Aust auf der Bank. Die erwartete 26:45 (13:23)-Niederlage und das damit verbundene Pokal-Aus gegen den Erstligisten SC DHfK Leipzig sah er eher positiv: „Leipzig ist für uns kein Maßstab, ich konnte einige gute Ansätze bei uns erkennen. Jetzt gilt unsere volle Konzentration dem ersten Saisonspiel am Samstag in Varel.“

Gegen Leipzig erwischte der LTV einen 0:5-Fehlstart. Nach der ersten Auszeit kamen die Pirates besser ins Spiel und konnten auf 5:8 verkürzen. Die Leipziger bauten ihren Vorsprung in der Folgezeit dann aber kontinuierlich aus und führten zur Pause bereits vorentscheidend mit zehn Treffern Differenz.

LTV: Stecken, Ferne; Schneider (5), Rachow, Munkel, Novickis (alle 4), Kreckler (4/1), D. Aust (3), Schulz (1), Santos (1), Padeken, Rosendahl.