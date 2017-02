Burscheid. Am Samstag um 12:50 Uhr beabsichtigte ein 81-jähriger PKW-Fahrer aus Burscheid von der Hauptstraße nach rechts in die Bürgermeister-Schmidt-Straße abbiegen. Die Ampelanlage zeigte für ihn „Grünlicht“ an. Die dort vorhandene Fußgängerampel zeigte ebenfalls "grün".

Beim Abbiegen übersah der PKW-Fahrer die 30-jährigen Burscheiderin, die mit ihrem Kinderwagen ordnungsgemäß über die Straße ging. Der Kinderwagen wurde erfasst und stürzte auf die Seite.

Das 18-Monate alte Kind, welches durch einen Rückhaltebügel im Kinderwagen gehalten wurde, blieb scheinbar unverletzt, wurde aber in einem nahegelegenen Krankenhaus intensiv untersucht. Die gestürzte Mutter blieb ebenfalls unverletzt.