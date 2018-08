Die Kreishandwerkerschaft präsentiert jetzt 30 Lehrstellen online mit allen Hintergründen.

Rhein.-Berg. Kreis. Über 30 Ausbildungsberufe im Handwerk in der Region werden in einer eigens für die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land entwi-ckelten App vorgestellt. Mit kurzen Texten, Fotos und erklärenden Videos erhält der User kompakte Informationen und einen ersten Überblick über die Vielfalt des Handwerks in der Region. Außerdem sind die jeweiligen Berufe mit der digitalen Stellenbörse des Handwerks vernetzt, so dass in der App gezeigt wird, wo Lehrstellen und Praktikumsplätze frei sind.

App kann in den bekannten Stores heruntergeladen werden

Die App ist kostenlos und ist sowohl für iPhone-Nutzer im App-Store als auch für Android-Handys im Play Store verfügbar. Über die Suchbegriffe „Ausbildung im Handwerk“ und/ oder „Kreishandwerkerschaft Bergisches Land“ kommen Interessierte an das neue Informationsmedium der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land.

„Mit diesem Projekt geht ein lang ersehnter Traum in Erfüllung“, kommentiert der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, die Produktneueinführung. „Wir sind mit dieser App einen weiteren Schritt fürs moderne Handwerk gegangen, nutzen so wieder einmal den digitalen Wandel und sind weltweit mit dem Suchbegriff „Ausbildung im Handwerk“ in den bekannten App-Stores auffindbar.“

Die App-Entwicklung ergänze die Beratung und den persönlichen Informationsfluss der Kreishandwerkerschaft. Ratsuchende können sich nach wie vor auch persönlich an den Unternehmerverband Handwerk wenden. Das ist der Kontakt: per Mail info@handwerk-direkt.de oder telefonisch unter 0 22 02/93 59 0. Red