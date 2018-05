Am Freitag, 1. Juni, findet mit dem Big-City-Beats „World Club Dome“ das größte Wochenende des Jahres statt. Und wieder mit dabei: der spektakulärste Club Train Shuttle. Auf zwei DJ-Areas werden zum einen Mousse T. und Paul Lomax die World-Clubber mit ihren House-Vibes in Ekstase versetzen, zum anderem Plastik Funk sowie Maurice West mit ihren EDM-Beats ordentlich einheizen. Außerdem entsendet die Kölner Club-Institution, das Bootshaus – laut DJ Mag UK die Nummer 11 der besten Clubs der Welt – ihren Resident Oliver Magenta in den „schnellsten Club des Erdballs auf Schienen“. In Kooperation mit der DB Fernverkehr AG wird ein ICE zum Big-CityBeats ICE Club Train umgebaut. Bei 320 Stundenkilometern zu 130 Beats pro Minute können die World-Clubber hier auf zwei Floors feiern. Der ICE Club Train, ein ICE 3, startet am Freitag, 1. Juni, zunächst ab 15.30 Uhr als stationärer Club in Deutz mit einem Warm-Up auf dem Gleis. Dann schließen sich die Türen und binnen weniger Augenblicke katapultieren die Maschinen den „schnellsten Club der Welt auf der Schiene“ auf zu bis 320 Stundenkilometer. In weniger als eineinhalb Stunden geht es dann nach Frankfurt. Tickets für den ICE Club Train werden verlost. Unter dem folgendem Link können sich alle Interessierte vorregistrieren und sind mit etwas Glück dabei. Foto: Veranstalter

worldclubdome.com/clubtrain