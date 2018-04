Initiativkreis „Hilgen lebt“ und Stadt haben zur Eröffnung ein Programm geplant.

Burscheid.Am Montag, 30. April, werden die öffentlichen Parkplätze am Raiffeisenplatz in Hilgen vor der Einmündung in den Sportplatzweg ab 12 Uhr für die Eröffnungsfeierlichkeiten gesperrt. Parkflächen stehen laut Verwaltung am Raiffeisenplatz gegenüber der VR Bank sowie auf dem Sportplatzweg und am Ziegeleiweg zur Verfügung. Besucher des Festes könnten außerdem Parkflächen in der Bahnhofstraße und auf dem ehemaligen Buswendeplatz nutzen. Die kurzzeitig gesperrten Parkplätze stehen demnach ab Dienstag, 1. Mai, ab 12 Uhr wieder zur Verfügung.

Feier am Raiffeisenplatz mit buntem Rahmenprogramm

Der Initiativkreis „Hilgen lebt“ und die Stadt Burscheid haben gemeinsam für den 30. April ein buntes Festprogramm auf die Beine gestellt. Neben der Möglichkeit zur kostenlosen Fahrradcodierung kann die Radtrasse entweder auf einer Rikscha erkundet oder bei geführten Spaziergängen Neues entdeckt werden. Auch gibt es musikalische Höhepunkte und um 19 Uhr wird traditionell der Maibaum gesetzt. In den Mai getanzt wird ab 20 Uhr im nachbarschaftlich gelegenen Hilgener Feuerwehrhaus.

Hilgener Kochbuch mit privaten Rezepten wird verteilt

Besucher der Feier am Raiffeisenplatz können sich auf das erste Hilgener Kochbuch freuen, das erstmals an diesem Nachmittag von Quartiersentwicklerin Jana Lauffs verteilt wird. Sie beendet mit diesem Auftritt ihre dreijährige Zeit als Quartiersmanagerin in Hilgen. Das Kochbuch ist sozuagen ein Abschiedsgeschenk von ihr.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Und auch für eventuelles Regenwetter seien die Organisatoren gewappnet: Unterstellmöglichkeiten als Schutz gegen Nässe von oben seien vorhanden.