Jetzt wird gegen den TV Biefang gespielt.

Burscheid. Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt wollen die Pantherinnen jetzt ihren ersten Saisonsieg in der Oberliga holen. Am Samstag (17.30 Uhr, Halle Biefang, Oberhausen) tritt die Mannschaft von Trainer Denis Jörgens beim TV Biefang an.

Die Aufgabe ist im Vergleich zur Vorwoche nicht leichter, die durchaus positiven Ansätze geben aber dennoch Grund zu Optimismus. Die Abwehrarbeit war gegen Königshof herausragend, dass es dennoch nicht zum Sieg reichte, lag am sehr fehlerhaften Offensivspiel. Gegen Biefang, das seine Auftaktpartie mit 26:22 beim SV Wipperfürth gewinnen konnte, muss vor allem die Chancenverwertung besser werden.

Personell gab es für die Pantherinnen einige Rückschläge. Louisa Rudberg ist verletzt, ihr Einsatz ist ebenso fraglich wie der der erkranken Torhüterin Kimberley Müller. Da sich die zweite Keeperin Ann-Catrin Ruhl im Urlaub befindet, wird Klara Stausberg aus der A-Jugend aushelfen. Definitiv auf der Ausfallliste steht die erkrankte Kreisläuferin Michelle Röhrig. Durch die zahlreichen Neuzugänge ist der Kader der Burscheiderinnen allerdings in dieser Saison für solche Situationen besser als in der Vergangenheit gerüstet.