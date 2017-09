Am Abend gab es zu Hause einen klaren 31:23-Sieg gegen den ATSV Habenhausen.

Hilgen.Die Bergischen Panther entschieden gestern Abend das Duell der Aufsteiger zu Hause gegen den ATSV Habenhausen mit 31:23 (19:7) für sich und können mit jetzt 4:4-Punkten durchatmen. „Wir freuen uns vor allem über den ersten Heimsieg. Und diese Duelle gegen einen direkten Konkurrenten sind immer doppelt wichtig und da waren wir heute auf den Punkt da“, sagte Trainer Marcel Mutz.

Am Samstag schoben die Panther eine extra Trainingseinheit ein, um sich ganz akribisch auf diese Partie vorzubereiten. Mit Erfolg, denn über weite Strecken der Begegnung demontierten die Hilgener den Gast aus Bremen. Von Beginn an waren die Panther Ton angebend und gaben das Tempo vor. Die Abwehr stand bombensicher und Robin Eigenbrod präsentierte sich als zuverlässige Kraft zwischen den Pfosten. Beim 10:3 (16.) war die Begegnung schon früh entschieden, Durchgang zwei entwickelte sich somit zu einem Schaulaufen vor eigenem Publikum. „Wir haben leider nicht mehr ganz so konsequent gespielt. Alles in allem hat der Auftritt aber gepasst“, ergänzte Mutz, der am nächsten Wochenende mit seinem Team zur Ahlener SG reisen wird. Neben dem hervorragend aufgelegten Eigenbrod feierte in Halbzeit zwei auch Max Conzen nach überstandener Verletzung eine erfreuliches Comeback. Alexander Zapf sowie die beiden Außenspieler Sven Jesussek und Jan Blum hatten ebenfalls viele gute Szenen. Panther: Eigenbrod, Conzen; Jesussek (6), Blum (6/2), Hinkelmann, Zapf (beide 5), Schmitz (3/3), Wolter (3), Aschenbroich (2), Arnaud (1), van Walsem, Hindrichs, Ueberholz, Schneider.