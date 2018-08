Trainer Marcel Mutz hat dem Team ein Trainingslager verordnet.

Burscheid. In diesen Tagen geht es bei den Drittliga-Handballern der Bergischen Panther in die Vollen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Mutz absolviert in der heimischen Max-Siebold-Halle ein Trainingslager, neben zahlreichen Übungseinheiten stehen auch zwei Testspiele auf dem Programm.

Heute um 16.30 Uhr gastiert der Nordrheinligist TV Rheinbach in Hilgen, morgen um 15 Uhr kommt der westfälische Verbandsligist HSG Gevelsberg-Silschede. „Da können wir noch einmal viele Dinge ausprobieren. Schade ist, dass wir im Moment noch nicht komplett sind“, betont Mutz.

Beim Freundschaftsspiel fehlte die Feinabstimmung in der Offensive

Am Donnerstagabend unterlagen die Panther in einem Freundschaftsspiel dem ambitionierten Nordrheinligisten TSV Bonn rrh. mit 26:29 (15:14), hier fehlten mit Torhüter Robin Eigenbrod, Bastien Arnaud, Jan Blum und Philipp Hinkelmann wichtige Kräfte. „Von daher mussten wir eine ungewohnt offensive Deckung spielen. Da fehlte es viel an Feinabstimmung“, berichtete der Übungsleiter.

Die ersten 20 Minuten verliefen in jedem Fall sehr zufriedenstellend, bis zum 15:10 fanden die Panther gute Lösungen gegen die unangenehme 3:2:1-Deckung der Gäste. In der Folgezeit erlaubten sich die Hausherren jedoch zu viel technische Fehler, auch die Chancenverwertung ließ stark zu wünschen übrig. Mutz setzte in Durchgang zwei viel auf den siebten Feldspieler, hier fanden die Panther viele gute Lösungen. „Doch dann bringen wir den Ball nicht im Tor unter und kassieren einige Konter“, so der Coach weiter. In der Schlussphase waren die Bonner dann knapp vorne und brachten den Vorsprung über die Zeit.

Laut Mutz werfe diese Niederlage die Mannschaft bei weitem nicht um, doch gibt es zum jetzigen Vorbereitungsstand noch sehr viel Luft nach oben. Der aus Krefeld gekommene Neuzugang Jens-Peter Reinarz avancierte gleich mit sieben Toren zum besten Panther-Werfer. Torhüter Max Conzen, der in der Sommerpause mit der Ruhr-Universität die Europameisterschaften in Portugal gewinnen konnte, hatte ebenfalls viele gute Szenen. Nächstes Wochenende nehmen die Panther am Pirates-Cup in Leichlingen teil. Beim Ligakonkurrenten wird es für die Mutz-Schützlinge dann eine erste richtige Standortbestimmung geben.