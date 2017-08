Die Saisoneröffnung am Wochenende ist gleichzeitig das erste große Jubiläum des Handballvereins.

Burscheid. Die Saisoneröffnung der Bergischen Panther ist am Wochenende auch gleichzeitig eine Jubiläumsveranstaltung. Seit 10 Jahren existiert die Handballspielgemeinschaft im Bergischen Handballkreis.

Gegründet wurde sie 2007 zunächst als Zusammenschluss der Handballjugendabteilungen der Vereine Burscheider TG, TG Hilgen und TV Witzhelden. Zwei Jahre später folgten die Senioren diesem Beispiel und vereinigten ihre Kräfte ebenfalls unter dem Dach der Panther. Der TV Witzhelden scherte aus diesem Verbund zwei Jahre später schon wieder aus, sodass die Panther bei den Senioren nur noch die Vereine der BTG und der TGH repräsentieren.

Dieses Jahr gibt es deutlich mehr echten Wettkampf zu sehen

Bei der Jugend hat sich dagegen nichts verändert. Am Wochenende wird die Saisoneröffnungsveranstaltung an der Max-Siebold-Halle zum Jubiläum auf zwei Tage ausgeweitet. Wie gewohnt werden sich alle Panther-Mannschaften in einem bunten Umfeld dem Publikum präsentieren. In diesem Jahr gibt es allerdings deutlich mehr echten Wettkampf in der Halle zu sehen. Das erste Meisterschaftsspiel der männlichen A-Jugend wurde in den Ablauf integriert. Der Nordrheinligist trifft am Samstag um 16.15 Uhr auf die neu gegründete HSG Neuss/Düsseldorf II. Auch die weibliche A-Jugend und die männlichen C- und B-Jugendteams, die alle in dieser Saison höherklassig spielen, bekommen am Samstag externe Gegner.

Durch die Senioren wird der Samstag sportlich beendet

Sportlich beendet wird der Samstag durch die Senioren mit dem prestigeträchtigen Derby zwischen den Landesligahandballern der Bergischen Panther und dem Bezirksligisten TV Witzhelden. Der Sonntag steht dann ab 10 Uhr mit internen Duellen zunächst im Zeichen der jüngeren Jahrgänge der Panther, ehe um 14 Uhr die Oberliga-Frauen von Denis Jörgens auf den ambitionierten Nordrheinligisten TSV Bonn rrh. Treffen.

Highlight der Veranstaltung ist das erste Heimspiel der Mannschaft von Marcel Mutz in der dritten Liga. Nach dem sensationellen Saisonauftakt mit dem Sieg in Gummersbach wollen die Panther nachlegen. Gegen die HSG Krefeld sind die Burscheider um 17 Uhr allerdings klarer Außenseiter.

Auch eine Carrerabahn gibt es für die Besucher

Programm Samstag

Programm Sonntag 13.15 Uhr: JB-Jugend - VfL Eintracht Hagen (Oberligist)

14.30 Uhr: MB-Jugend - SG Überruhr (Oberligist)

16.15 Uhr: JA-Jugend - HSG Neuss/Düsseldorf II (Nordrheinliga Meisterschaft)

18.00 Uhr: JC-Jugend - SG Schalksmühle-Halber (Oberligist)

19.00 Uhr: Männer Panther II - TV Witzhelden 10.15 Uhr Begrüßung

10.30 Uhr F1-Jugend - F2-Jugend

10.50 Uhr: F2-Jugend - F3-Jugend

11.15 Uhr: ME-Jugend - JE2-Jugend

11.40 Uhr: JE1-Jugend - JD-Jugend

12.10 Uhr: MC-Jugend - JC2-Jugend

12.40 Uhr: JC1-Jugend - JB-Jugend

13.10 Uhr: MB-Jugend - MA-Jugend

14.00 Uhr: Frauen Panther I - TSV Bonn (Nordrheinligist)

15.30 Uhr: Spiel Panther-Minis

17.00 Uhr: Männer Panther I - HSG Krefeld (Meisterschaft 3. Liga)

Rund um die Max-Siebold-Halle wird den Besuchern wieder viel geboten. Die Rundumverpflegung ist an beiden Tagen sichergestellt, am Sonntag warten dann auf dem Parkplatz der Halle zahlreiche Attraktionen. Neben der obligatorischen Hüpfburg, gibt es eine Carrerabahn für die Sportfans und das Funspiel Boom bei dem die Handballer und ihre Gäste ihr Geschick und ihre Sprungkraft unter Beweis stellen können. In der benachbarten Schulturnhalle findet morgens ein Bubble-Fußball-Turnier der Panther-Senioren statt, anschließend können sich auch die Jugendlichen in die Kugeln mit Extra-Knautschzone stellen. Vor dem Drittligaspiel erfolgt am Sonntag die Ehrung der Handballer des Jahres, außerdem werden alle Jugendspieler der Panther mit T-Shirts zum Jubiläum ausgerüstet.