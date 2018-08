Die Burscheider Feuerwehr hat am Freitagabend in dem Unternehmen an der Höhestraße den Ernstfall geprobt. 46 Freiwillige von allen vier Löschzügen waren im Einsatz.

Burscheid. Ein Großaufgebot an Feuerwehrautos und Einsatzkräften sorgte am Freitagabend für neugierige, aber auch sorgenvolle Blicke von Autofahrern, die den Obi-Markt an der Höhestraße passierten. Zum Glück: Alles war nur eine Übung.

Für die Kräfte der Burscheider Feuerwehr allerdings sind derartige Tests genauso wichtig wie der Einsatz im Ernstfall. „Wir üben gerne an solchen Objekten, um Kenntnisse der Örtlichkeit zu bekommen“, erläutert Stadtbrandmeister Achim Lütz, der am Freitag Beobachter im Hintergrund war. Die Kräfte der Feuerwehr würden zwar die Verkaufshalle von Obi kennen, nicht aber die Sozialräume darunter. „Im Ernstfall müssen unsere Einsatzkräfte aber genau wissen, wohin sie müssen“, ergänzt Christian Mines, stellvertretender Zugführer aus Hilgen und Organisator der Übung. Das gelte insbesondere für den Angriffstrupp unter Atemschutz.

Mines habe am Anfang zwar etwas „holprige“ Abläufe seiner Kollegen beobachtet, dann aber einen zügigen Fortschritt des simulierten Einsatzes. Und genau das sei ein weiteres Ziel einer solchen Alarmübung, bei der die Örtlichkeit für die insgesamt 46 eingesetzen Kräfte geheim gehalten werden sein sollte. „Ein bisschen etwas kommt natürlich immer heraus“, gibt Mines zu. Doch entscheidend sei am Ende die reibungslose Zusammenarbeit und Kooperation der Freiwilligen aus allen vier Burscheider Löschzügen.

Angenommen worden war folgendes Szenario bei der Übung: Phase I: Ein Feuer bricht in den Sozialräumen des Gebäudes aus. Phase II als Folge dieses Brands: Eine Panik bricht aus, dabei wird ein Besucher von einem Gabelstapler mit einer schweren Zementladung überfahren. Die darunter eingeklemmte Person (ein Dummy) muss mit schwerem Gerät befreit werden, der Gabelstaplerfahrer, ein Obi-Mitarbeiter, von den Kräften versorgt werden, da er mit einem Schock über dem Lenkrad zusammengebrochen ist. Am Ende werden schließlich noch drei Menschen aus dem verrauchten Bereich des Baumarkts gerettet. Übungsende war nach etwa einer Stunde.

Zwei Abschnitte gebildet und eine Führungsstruktur aufgebaut

Bilanz von Stadtbrandmeister Achim Lütz: „Wir haben es geschafft, dass die Einsatzeinheiten schnell zwei Abschnitte (für das Feuer und Lage nach der Panik; Anm. d. Red.) gebildet haben und wir haben eine Führungsstruktur aufgebaut.“ Einsatzleiter war Mark Adams ebenfalls vom Löschzug Hilgen.

Dank gab es von Achim Lütz an die Obi-Mitarbeiter, die sich nach Feierabend sogar selbst als Protagnisten eingebracht hätten. „Durch unsere Beteiligung an der Übungen wollen wir die Feuerwehr unterstützen, damit die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte der Einsatzorganisationen reibungslos und koordiniert abläuft und die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert“, sagte Marktleiter Raoul Ottensarndt.