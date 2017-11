Spieler des TBÖ erfolgreich bei Bezirksmeisterschaft.

Burscheid. Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Erkelenz konnten sich Bernd Schmulder und Christoph Otto vom TB Großösinghausen über dritte Plätze in ihrer Altersklasse freuen. Damit haben sich beide für die Westdeutschen Senioren-Einzelmeisterschaften qualifiziert, die am 9. und 10. Dezember in Gütersloh ausgetragen werden.

Beide TBÖ-Spieler blieben in der Vorrunde ungeschlagen und standen als Gruppensieger im Viertelfinale. Dort bezwang Schmulder den Dormagener Helmut Merkentrop mit 3:1. Gegen den ehemaligen Regionalligaspieler und späteren Sieger Waldemar Zick vom PSV Oberhausen unterlag er im Halbfinale mit 0:3. Im Doppel konnte sich Schmulder an der Seite von Wolfgang Graßkamp vom TuS Rheydt mit einem 3:2-Finalsieg den Titel holen.

Lange ein offenes Match von Otto gegen Ex-Zweiligaspieler

Otto kam durch einem 3:1-Sieg gegen den Sterkrader Harald Müller ins Halbfinale. Hier konnte er dem Ex-Zweitligaspieler Ernst-Willi Jennessen vom TuS Rheydt lange ein sehr offenes Match liefern. Am Ende unterlag er dem späteren Bezirksmeister aber mit 1:3. An der Seite des dem Wuppertalers Bernd Höhle gelang Otto im Doppel genau wie im Einzel ein dritter Platz.