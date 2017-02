Lena Willuweit und Mirja Wittke holen beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sogar 24 von 25 Punkten.

Burscheid. Seit 1964 veranstaltet der Deutsche Musikrat mit „Jugend musiziert“ den bedeutendsten nationalen Musikwettbewerb für den Nachwuchs. Ausgeschrieben für wechselnde Instrumentenbesetzungen in aufgeteilten Altersgruppen nehmen im Jahresschnitt 20 000 Jungmusiker teil. Am vergangenen Wochenende fand in Waldbröl der diesjährige Regionalwettbewerb statt bei dem nicht nur wie berichtet die Musikschule Burscheid erfolgreich war.

Auch 14 Schüler der Orchesterschule Burscheid gingen an den Start. „Das ist bei insgesamt 130 Teilnehmern eine außergewöhnlich hohe Beteiligungsquote“, so Beate Temper, Geschäftsführerin des Regionalausschusses, „zumal wenn man die Einwohnerzahlen Burscheids (etwa 18 500) und des Gebiets Oberberg/Rhein-Berg (rund 550 000) ins Verhältnis setzt.“

Und es war eine außergewöhnlich erfolgreiche Beteiligung für die Orchesterschule – die Musikschule des Orchestervereins Hilgen (OVH): Die erst neun Jahre alte Lynn Steimer (Klavier, Klasse Lana Hellermann) erzielte mit 18 von 25 Punkten einen zweiten Preis. Gleiches gelang Tim Fröhlingsdorf und Fabian Pausch (Klasse Reinhold Felthaus), die unter Beteiligung zweier Kollegen aus Wermelskirchen als Trompeten-Quartett antraten. Die Wettbewerbs-Premiere des Querflötentrios Lilli Mudlaff, Malissa Schultke und Mara Willuweit (Klasse Heide Wendt) endete mit erfreulichen 19 Punkten – ebenfalls ein zweiter Preis. Hornist Simon Cavell bildete mit der Leichlingerin Sophia Henke ein Horn-Duo (Einstudierung Stefan Henke). Der homogene Vortrag erhielt von der Jury 23 Punkte (erster Preis) und damit die Weiterleitung der beiden Musiker zum Landeswettbewerb NRW.

„Grelles Blech“ holt den ersten Preis trotz erkrankter Musiker

Das Quintett „Grelles Blech“ konnte grippebelastet seine Strahlkraft nicht ausspielen – Ronny Morawietz und Dominik Sewina (Trompeten), Tristan Schmitz (Horn), Thibault Gotta (Posaune) sowie Robert Söhnchen (Tuba) überzeugten dennoch: Die von Ulrich Haas betreute Gruppe holte sich mit 23 Punkten einen ersten Preis und somit auch die Fahrkarte zum Landesentscheid.

Das Sahnehäubchen für die Teilnehmer der Orchesterschule setzten die wettbewerbserfahrenen Flötistinnen Lena Willuweit und Mirja Wittke (Klasse Heide Wendt). Als eingespieltes Duo-Team erreichten sie sogar 24 Punkte und sind daher auch in Münster vom 24. bis 28. März mit von der Partie, was für Mirja bereits die dritte Teilnahme an einem Landeswettbewerb bedeutet. „Wir freuen uns mächtig über den Erfolg unserer Musiker“, sagt Axel Plutte, „Jugend musiziert“-Koordinator der Orchesterschule.

Neben Urkunden und Preisen erhalten „Grelles Blech“ und das Duo Lena und Mirja noch eine besondere Auszeichnung: Sie vertreten mit zwei Vorträgen während der Preisverleihung am 12. Februar, 11 Uhr in der Waldorfschule Bergisch-Gladbach (Refrath) auch musizierend die Musikstadt Burscheid. Red