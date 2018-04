Am 5. und 6. Mai wird im Stadtteil wieder groß gefeiert. Es gibt auch eine Gesundheitsmesse und eine Verkehrsschau.

Leverkusen. Am 5. und 6. Mai gibt es in der Opladener Fußgängerzone das Frühlingsfest der Aktionsgemeinschaft Opladen. Ergänzt wird das Fest mit der Gesundheitsmesse und einer Verkehrsschau. Außerdem ist ein verkaufslanger Samstag (ab 18 Uhr) und verkaufsoffener Sonntag (13 bis 18 Uhr) vorgesehen. Das Fest findet trotz des aktuellen Umbaus der Fußgängerzone in der City statt.

Der Frühlingsmarkt verfügt ein buntes Angebot an ausgefallenen aber dennoch preiswerten Pflanzen und Blumen. Außerdem werden Dekorationsartikel, Lederwaren, Schals, Tücher, Selbstgenähtes, Schmuck, Laserdrucke auf Leinwand, Kissen und Tassen und Feinkostartikel angeboten. Dazu kommen unter anderem Cocktails als Erfrischung für die Besucher.

Auch in der Goethestraße wird gefeiert: Optik, Uhren, Schmuck W. Rheinberg begeht 140-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden alkoholfreie, fruchtige Cocktails angeboten und ein kleiner französischer Markt aufgebaut. Die Außengastronomie sieht sich gut gerüstet und lädt zum Verweilen in eines der Cafés oder Restaurants in der Opladener Innenstadt ein.

Mitmachaktionen bei der Gesundheitsmesse

Auf dem Markt selbst erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Angebot an lukullischen Leckereien. Bereits zum vierten Mal präsentiert sich die von Ischerland organisierte Gesundheits- und Wellnessmesse, bei der sich alles um das persönliche Wohlbefinden dreht. Das Ausprobieren und Mitmachen steht dabei im Mittelpunkt. Dazu zählen kostenfreie Hörtests, Venenchecks oder sogenannte Inbody-Analysen, Ernährungstipps – Massagen, Typberatung, Fitness-Programme sowie Blutdruck- und Blutzuckermessung. Außerdem gibt es zahlreich Möglichkeiten sich zu Gesundheitsthemen bei verschiedenen Anbietern zu informieren.

Bei der Verkehrsschau werden in Opladen von den Händlern mehr als 80 verschiedene Auto präsentiert. Die Verkehrswacht NRW bietet zudem kostenlose Bremsreaktions- und Sehtests an. Nicht zu kurz kommen aktuelle Räder, Fahrradcodierung und Fahrradwerkstatt.

Die Aktionsgemeinschaft Opladen empfiehlt den Besuchern, die Parkhäuser Kantstraße und das Parkhaus am Goetheplatz aufzusuchen. Diese haben auf die Veranstaltung abgestimmte Öffnungszeiten.