Frauen des TBÖ müssen morgen und Samstag spielen.

Burscheid.Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TB Großösinghausen müssen in dieser Woche wieder doppelt ran.

Heute Abend tritt der TBÖ um 19 Uhr bei der Talentschmiede des Regionalligisten DJK BW Annen an. In der Verbandsliga spielt die dritte Mannschaft des Vereins. Gegen die jungen Wilden aus Witten sind die Ösinghausenerinnen ohne die weiterhin verletzte Monika Otto klarer Außenseiter.

Einen Tag später sind die Chancen auf Punkte im Heimspiel gegen die TTG Netphen etwas besser. Diese Partie ist die letzte der Hinrunde und wird am Samstag um 18.30 Uhr zeitgleich mit dem Meisterschaftsspiel der Männer-Landesligamannschaft gegen die DJK Spinfactory Köln II in der Sporthalle am Weidenweg ausgetragen.

Die Spinfactory ist Tabellendritter mit einer Bilanz von sieben Siegen und zwei Niederlagen. Die Ösinghausener befinden sich momentan im Aufwind und sind deshalb auch gegen die favorisierten Kölner nicht chancenlos, die vergangene Woche gegen den TV Dellbrück II überraschend verloren.

In sieben der bisher neun ausgetragenen Begegnungen hatten die Gäste mit der ehemaligen Profispielerin Annie Yang eine Frau im Team, die neun ihrer 13 ausgetragenen Einzel gewinnen konnte. Sie ist als Trainerin bei der andro Tischtennis-Schule im Einsatz, nahm für Neuseeland an den Weltmeisterschaften 2005 bis 2015 teil und spielte bis 2015 in der 2. Damen-Bundesliga für TTVg WRW Kleve.