Am 26. August geht es an der Turnhalle am Weidenweg rund.

Burscheid. Am Samstag, 26. August, ab 15 Uhr sind alle Ösinghausener eingeladen, gemeinsam an der Turnhalle am Weidenweg zu feiern. Viele ehrenamtliche Helfer haben mit Unterstützung der Quartiersentwicklung Hilgen und des Turnerbundes Groß-Ösinghausen ein Dorffest auf die Beine gestellt. Das Fest hat zum Ziel, dass neue und alte Nachbarn sich kennenlernen und einen schönen Tag miteinander verbringen können. Gäste sind herzlich willkommen.

Rund 40 Ösinghausener haben sich gerne bereit erklärt das Fest tatkräftig zu unterstützen, um so das Miteinander in der Nachbarschaft zu fördern. „Alle Mitstreiter hoffen, dass sich viele Nachbarn vom Grillgeruch herauslocken lassen und das erste Ösinghausener Dorffest ein voller Erfolg wird“, so Quartiersentwicklerin Jana Lauffs. Musikalisch wird das Fest vom TBÖ gestaltet, der mit einem eigenen DJ-Team zeigen will, dass sie zu feiern verstehen.

Bei Fragen zum Dorffest oder anderen Anregungen steht Jana Lauffs unter Telefon 670 102 oder per E-Mail an j.lauffs@burscheid.de zur Verfügung. Alle Termine sind auch auf der städtischen Homepage unter www.burscheid.de/Bildung&Soziales zu finden.

Gefördert wird der Prozess der altengerechten Quartiersentwicklung in Hilgen mit bis zu 40 000 Euro jährlich durch das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW. Red