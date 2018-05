Kurios und kreativ wird es in den Pfingstferien im Odysseum Köln. Die aktuelle Sonderausstellung „Wunderkammer: Eine kuriose Ausstellung“ lädt zum Wundern, Staunen und Schmunzeln ein. In dem bunten Sammelsurium treffen Besucher unter anderem auf ein Riesen-Gebiss, skurrile Tiere, optische Täuschungen und viele amüsante „Wusstest du, dass…“-Fakten. Von Montag bis Freitag ist außerdem Selbermachen angesagt. In der Kreativ-Ecke wird jeden Tag zwischen 12 und 16 Uhr eine andere Bastelaktion angeboten. So können kleine Besucher beispielsweise optische Täuschungen in Form von Thaumatropen oder bunten Buttons selber machen, ein eigenes Kaleidoskop basteln oder einfache Blumentöpfe mit Spülbürsten und Farbe in kleine Kunstwerke verwandeln. Am Montag, 21. Mai, geht es um Kaleidoskope, am Dienstag, 22. Mai, um verrückte Blumentopfkunst, am Mittwoch, 23. Mai, stehen Thaumatrope im Vordergrund, am Donnerstag, 24. Mai, geht es um Galaxien in der Flasche und am Freitag, 25. Mai, um bunte Buttons. Die Bastelaktionen und auch die Sonderausstellung sind im Eintrittspreis inbegriffen. Von Samstag, 19., bis Sonntag, 27. Mai, hat das Odysseum täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Foto: Odysseum Köln