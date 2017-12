Dhünn-Talsperre: 21 Liter mehr Regen als im Durchschnitt.

Bergisches Land. Ein November, der seinem Namen Ehre macht: Nass und wenig sonnig präsentierte sich der Herbstmonat im Bergischen Land. Die Auswertungen des Wupperverbandes ergaben, dass die Niederschlagsmengen über dem Durchschnitt lagen. Oft waren es 20 Liter pro Quadratmeter mehr.

An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen waren es mit 119 Liter rund 21 Liter mehr, hier liegt die langjährige Messung bei 98 Litern. Im Klärwerk Solingen-Burg waren es mit rund 128 Litern nur 8 Liter über dem Durchschnitt von 120 Litern. Der meiste Niederschlag wurde in Remscheid an der Messstation Tenter Weg gemessen: Dort fielen 152 Liter. Leverkusen war - wie so oft - die niederschlagsärmste Station im Wupperverbandsgebiet. Sie lag mit 72 Litern auch nur knapp 3 Liter über dem Mittel von 69 Litern.

Die regenreichsten Tage waren 2 Montage, der 27. und der 20. November. Am 27. November fielen an der Bever-Talsperre fast 32 Liter, am 20. November waren es 25 Liter. In Solingen-Burg waren es am 27. November 22 Liter und am 22. November 24 Liter.

Komplett regenfrei war es nur selten. Laut Wetterdienst lagen die Sonnenstunden etwa 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Red