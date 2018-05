Am Sonntag treten die Fußballerinnen der TG Hilgen zu Hause gegen Richrath an.

Hilgen. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga ist bei den Fußballerinnen der TG Hilgen noch nicht ganz erloschen. Rechnerisch ist durchaus noch was möglich. „Dafür muss jetzt aber endlich gewonnen werden“, weiß auch Trainerin Monica Rosito.

Spiel gegen den Tabellenzehnten

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Hilgener Frauen nun den Tabellenzehnten Tuspo Richrath, der mit 20 Punkten ebenfalls noch nicht aus dem Schneider ist. Laut Rosito habe sich der Gegner aus Langenfeld aber in den vergangenen Wochen extrem gesteigert und gehe auch in Hilgen als Favorit an den Start. In personeller Hinsicht kann die TG Hilgen am kommenden Wochenende die beste Besetzung ins Rennen schicken.

Zur neuen Saison wird Nina Schmitz unabhängig der Ligazugehörigkeit die Mannschaft als Team-Managering unterstützen. Damit sollen gerade die Abläufe um das Team verbessert werden und Rosito soll sich voll und ganz auf die Arbeit als Trainerin konzentrieren.

„Es wäre natürlich schön, wenn Nina ihre Arbeit in der Bezirksliga aufnehmen könnte. Dafür muss dann jetzt aber schon alles passen“, sagt Rosito. lh