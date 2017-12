Der Initiativkreis „Hilgen lebt“ stimmte am Samstag auch mit kindgerechten Angeboten auf den Advent ein.

Burscheid. Zum siebten Mal hatte der Initiativkreis „Hilgen lebt“ zum Nikolausmarkt am alten Bahnhof eingeladen. Und es war ein wunderschönes Bild, all die liebevoll dekorierten Holzhäuschen mit ihren bunten Lichtern und flackernden Kerzen zu sehen. Als Vorsitzende des Initiativkreises begrüßte Waltraud Küpper am Samstagnachmittag die Besucher und erzählte, dass der Bläserkreis des CVJM, der unter der Leitung von Kurt Berger Weihnachtslieder spielen wird, ebenso erwartet wird wie der Nikolaus, der gegen Abend auf seinem Trecker, der wie ein beleuchteter Schlitten dekoriert ist, kommen will.

Bis es soweit war wurden kleine und große Gäste bestens unterhalten und kulinarisch verwöhnt. Die Erwachsenen standen an Stehtischen zusammen, die mit roten Schleifen geschmückt waren, genossen Grünkohl mit Mettwurst, Bratwurst im Brötchen oder Crèpes, die von den „Kleinen Strolchen“ erstmals angeboten wurden. Im Zelt, in dem lange Holztische und -bänke aufgestellt worden waren, verstand es Inge Kubitzki vortrefflich, den Kindern die Zeit zu vertreiben. Sie hatte einen Weihnachtsbaum mit roten und silbernen Kugel-Rohlingen geschmückt, die sich die Kinder herunter nehmen konnten, um daraus festlich glitzernde Christbaumkugeln zu basteln. Pailletten in allen Farben lagen bereit und der kleine Piet (5), der mit seiner Oma aus Wermelskirchen zum Nikolausmarkt gekommen war, konnte sich kaum entscheiden, ob er die rotglitzernden oder doch lieber die goldenen nehmen sollte.

Derweil gingen Rosa, Ina, Lotte und Lucie durch die Reihen der Besucher und verkauften Lose. „Die Gewinne sind Sachen für die Kinder, nichts für Erwachsene“, verkündete Waltraud Küpper von der improvisierten Bühne herab, auf der ein fantasievoll geschmückter Weihnachtsbaum stand. Gleich daneben hatten die Royal Ranger Pfadfinder ihren Stand aufgebaut. Hier durften die Kinder an langen Stangen ihr Stockbrot über dem offenen Feuer rösten, während für Hungrige Nudeln, Chili con Carne oder eine Reispfanne im Angebot waren.

Auch der Treffpunkt Alter Bahnhof war geöffnet und lud bei Plätzchen und Kaffee zum Verweilen ein. „Wir sind dankbar für den Zuspruch, den wir bekommen“, freute sich die Vorsitzende über den Erfolg des Nikolausmarktes. Inzwischen hat der Initiativkreis knapp 130 Mitglieder. „Unser Ziel ist das Miteinander, wir wollen die Gemeinsamkeit stärken“, sagt Waltraud Küpper und denkt schon an das nächste Fest: „Wenn wir am 30. April den Maibaum aufstellen, dann wollen wir auch auf unserem neugestalteten Raiffeisen-Platz ein kleines, aber feines Fest feiern. Zu den vier Bänken sollen dann noch zwei und ein Tisch dazu kommen“, verrät sie und hofft auf einen Nachahmer-Effekt.