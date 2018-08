Hilgen II unterliegt Struck mit 1:5 deutlich

Hilgen. Beim Saisonstart lief für die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen II bei weitem noch nicht alles rund. Die 1:5-Niederlage bei der TS 1919 Struck fiel sehr deutlich aus. Auch für die zeitweise guten Phasen kann sich die Mannschaft um das Trainergespann Sebastian Dahlmann und Björn Nierhoff nichts kaufen.

Besonders bitterer Beigeschmack nach dem Auftakt war gleich der Erhalt der roten Laterne. Am Sonntag (12.30 Uhr) will es die TGH-Reserve nun besser machen, wenn es zu Hause gegen den Aufsteiger SC 08 Radevormwald II gehen wird. „Bei denen wird sicherlich noch eine gewisse Euphorie nach dem Sprung in die Kreisliga vorhanden sein“, glaubt Dahlmann, der aber das junge Hilgener Team darauf entsprechend vorbereiten wird. In personeller Hinsicht fallen bei der TGH-Zweiten jedoch einige wichtige Akteure aus. Jonas Froch und Claudio Dias weilen noch immer im Urlaub. Hinzu kommen die verletzten Julien Dehne, Paulo Cardoso und Philipp Dittrich. Mike Jonnek ist beruflich verhindert und Felix Kühl laboriert an den Folgen einer Nasenprellung.

„Zum Glück gibt es für das Wochenende aber auch einige Rückkehrer. Damit stehen uns Trainerin einige Alternativen mehr zur Verfügung“, so Dahlmann weiter, der natürlich auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison hofft. lh