Mannschaft von Trainer Frank Berblinger holt vierten Platz bei Traditionsturnier.

Hilgen. Viel Gelegenheit zum Testen erhielten die Verbandsliga-Handballer der Bergischen Panther II an diesem Wochenende. Die Mannschaft von Trainer Frank Berblinger nahm an den Bergischen Handball-Meisterschaften in Remscheid teil und kam auf einem zufriedenstellenden vierten Rang ins Ziel. „Ich habe sehr viele Eindrücke sammeln können. Das gesamte Team hat sich bestens eingebracht und wir sind zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung auf einem guten Weg“, freute sich Berblinger.

In der Vorrunde musste sich die Panther-Reserve dem Drittliga-Aufsteiger SG Langenfeld nach engagierter Vorstellung mit 17:22 geschlagen geben. Laut Berblinger sei sogar ein noch besseres Ergebnis möglich gewesen, wenn die sich bietenden Chancen konsequenter genutzt worden wären. Den Oberligist HG Remscheid besiegte das Panther-Team deutlich mit 20:14, in dieser Begegnung verdiente sich vor allem die Abwehr ein Sonderlob vom Übungsleiter. Der Mittelrhein-Verbandsligist TuS Rheindorf wurde mit 24:14 niedergerannt, der Ausrichter Bergische Soldaten der Liebe mit 19:9 klar in die Schranken verwiesen. „Da konnten wir mit dem Verlauf der Vorrunde sehr zufrieden sein“, betonte der frühere Bundesliga-Spieler. Im Halbfinale musste sich die Truppe dann dem neuen Nordrheinligisten MTV Rheinwacht Dinslaken deutlich mit 14:22 geschlagen geben. Im kleinen Finale war dann gegen den Oberligisten DJK Unitas Haan die Luft raus und das Team kassierte eine 16:18-Niederlage.

Philipp Schmitz aus dem Kader der ersten Mannschaft hatte gute Auftritte und deutete seine Rolle auf der Spielmacherposition an. Ben Thalmann überzeugte am Kreis mit seiner Präsenz und seinem Durchsetzungsvermögen.

„Einzelne Spieler brauchen wir aber nicht hervorzuheben. Die gesamte Mannschaft hat einen guten Schritt nach vorne gemacht und wir haben gesehen, wo wir jetzt noch in den kommenden drei Wochen den Hebel ansetzen müssen“, sagte der 41-Jährige.

Am Donnerstag steht nun eine gemeinsame Trainingseinheit mit der dritten Mannschaft auf dem Programm, danach in der darauffolgenden Woche ist noch ein Test beim Bezirksligisten TSV Aufderhöhe II geplant.